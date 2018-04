Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML nach Zahlen von 180 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kunden des Herstellers von Produktionsanlagen für die Halbleiterfertigung zeigten verstärkt Beschreitschaft, in Produkte für die EUV-Lithografie zu investieren, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei sowohl kurz- als auch langfristig bemerkbar und erhöhe für ASML die Sicht in die Zukunft./bek/ck Datum der Analyse: 19.04.2018

AFA0032 2018-04-19/11:29

ISIN: NL0010273215