Erstmals seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses vor drei Jahren

wächst der verarbeitende Schweizer Textilsektor wieder. Besonders

erfolgreich sind die Exporte von technischen Textilien. Auch die

Bekleidungsexporte verzeichnen trotz der hohen Rückwarensendungen im

Onlinehandel ein kräftiges Plus.



Die Textil- und Bekleidungsindustrie erarbeitete im vergangenen

Jahr eine Wertschöpfung von einer Milliarde Schweizer Franken.

Erstmals seit zwei Jahren wächst der Textilsektor um 0,8 Prozent.

Profitiert hat die Branche vor allem durch eine stärkere Nachfrage

nach technischen Textilien, insbesondere durch China und die USA. Die

Exporte in dieser Sparte verzeichnen ein Plus von 5,8 Prozent und

betragen 578 Millionen Franken. Technische Textilien werden

beispielsweise in der Medizin eingesetzt, als künstliche Sehnen oder

Bänder, in der Architektur durch kinetische Fassaden, oder als

Teppiche und Sitzbezüge für die Luftfahrt. Dem Aufschwung gehen

schwierige Jahre voraus.



«Die Firmen haben harte Fitnesskuren vollziehen müssen. Um mit der

Konkurrenz mithalten zu können, waren Verlagerungen von Aufträgen und

Produktionen ins Ausland notwendig», sagt Swiss-Textiles-Direktor

Peter Flückiger. Dies bestätigen auch die Direktinvestitionen, die im

Jahr 2016 um 75,3 Prozent zugelegt haben. Investiert wurde vor allem

in Europa.



Rückwarensendungen in Milliardenhöhe



Die Bekleidungsexporte haben trotz erneut hoher Rückwarensendungen

an die Onlinehändler im EU-Raum zugelegt. Die Bekleidungsexporte

beliefen sich auf 790 Millionen Franken, was einem Plus von 8,4

Prozent entspricht. Die sich erholende Währungssituation und die

weltweit solide Konjunktur haben den Bekleidungsexporten zu einem

Plus verholfen. Die Rückwarensendungen an die Onlinehändler betrugen

alleine 1,3 Milliarden Franken und sind gegenüber dem Vorjahr um 57,4

Prozent gestiegen.



Sowohl für Textilien wie für Bekleidung bleibt die EU der

wichtigste Absatzmarkt mit 70,2 Prozent respektive 62,2 Prozent.



Sämtliche Zahlen zum Geschäftsgang 2017 der Textil- und

Bekleidungsbranche Schweiz finden Sie im Geschäftsbericht 2017.



