Linz - Die Bank of Canada (BoC) beließ gestern ihren Leitzinssatz unverändert bei 1,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während sie im letzten Jahr mit drei Zinserhöhungen von Juli 2017 bis Januar 2018 zu den weltweit falkenhaftesten Zentralbanken gehört habe, habe sie nun erwartungsgemäß eine Pause eingelegt. Die NAFTA-Verhandlungen würden ein Risikofaktor bleiben und ein Scheitern würde sich über niedrigere Exporte und Investitionen stark negativ auf die kanadische Wirtschaft auswirken. Die BoC bleibe aber optimistisch und rechne mit einer Erholung des BIP im zweiten Quartal und mit weiteren Leitzinserhöhungen, könne derzeit aber nicht sagen, wann und mit welchem Tempo die Zinsschritte erfolgen würden. Der Kanadische Dollar (CAD) habe gestern Nachmittag auf die Zinsentscheidung mit einer moderaten Abwertung reagiert, seitdem notiere EUR/CAD über 1,5600. (19.04.2018/alc/a/a)

