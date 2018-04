Diversifiziertes Angebot für den britischen und europäischen Markt folgt einem weiteren Jahr mit solidem organischen Wachstum im Jahr 2017

PIXID, der europäische Anbieter von Workforce-Management-Lösungen, hat Carerix, einen niederländischen CRM- und ATS-Anbieter, übernommen, um sein Angebot weiter aufzuwerten und seine Geschäftstätigkeit zu erweitern.

Durch die Integration eines führenden Anbieters für CRM- und ATS-Systeme kann PIXID sein Know-how ausbauen, sein Dienstleistungsangebot verbessern und die Wertschöpfungskette für den Zeitarbeitssektor stärken.

Der Erwerb bedeutet auch, dass PIXID jetzt eine Präsenz in Benelux zu seinen bestehenden Büros in Frankreich, Großbritannien (seit der Übernahme von der Internet Corporation im Jahr 2017) und seinen Aktivitäten in Deutschland hinzufügen kann.

Carerix ist eine umfassende Online-Softwarelösung für Personalbeschaffungs- und -vermittlungsagenturen und unterstützt derzeit jeden Tag mehr als 10.000 Benutzer. Das Unternehmen ist aufgrund seiner Beziehungen zu wichtigen Kunden wie Randstad, Adecco, Manpower, T-Groep und DPA in 17 Ländern präsent.

Carerix verfügt über ein mehrstufiges Partnerschaftsprogramm und ein Geschäftsumfeld, das ein maßgeschneidertes Angebot und eine breitere Förderung seiner Produkte bei bestimmten Zielgruppen ermöglicht. Dies entspricht dem Ansatz von PIXID, es Kunden aller Größen zu ermöglichen, ihre Zeitarbeitskräfte über eine einfache, skalierbare und kostengünstige Plattform effizient zu verwalten.

Die proprietäre Technologie von PIXID ist derzeit für die Besetzung von einer von vier befristeten Stellen in Frankreich verantwortlich, wo sie den Markt für Zeitarbeitskräfte antreibt. Mit der Übernahme von Carerix wird die Marke als eine bekannte digitale Plattform für die Verwaltung von Zeitarbeitskräften in ganz Europa etabliert. Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie von PIXID, den Umfang des Kerngeschäfts mit flexiblen Workforce-Management-Geschäftsbereichen zu nutzen und weitere Personal- und Rekrutierungslösungen in das Gesamtportfolio aufzunehmen.

Im Jahr 2017 erzielte PIXID ein solides Umsatzwachstum von 23 %, und das Management erwartet für 2018 einen Umsatz von rund 25 Mio. Euro. Pixid deckt jetzt mehr als 90 des Zeitarbeitsmarktes in Frankreich ab und hat in seiner Datenbank zwei Millionen Arbeitnehmer registriert.

Etienne Colella, President von PIXID SAS kommentierte: "Seit 2004 sind wir so weit gewachsen, dass wir heute einen bedeutenden Teil des Zeitarbeitsmarktes in Frankreich repräsentieren. Aber unsere Ambitionen sind viel weiter gefasst und wir ergänzen unsere bestehende Präsenz in Frankreich, Großbritannien und Deutschland jetzt um Benelux. Jedes Land hat seine eigenen Eigenheiten und wir waren sehr daran interessiert, den richtigen Partner mit einem starken Marktanteil und einer dynamischen Innovationsstrategie zu finden Qualitäten, die Carerix perfekt verkörpert. Die Übernahme ist die erste Phase unseres Eintritts in diese neue Region, die als ein reifer und lebendiger HR-Marktplatz bekannt ist. Wir sind zuversichtlich, dass unsere kombinierten Lösungen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten werden, die Arbeitsweise derjenigen, die sich mit der Beschaffung und Vermittlung von Zeitarbeitskräften beschäftigen neu zu erfinden und dabei Effizienzgewinne zu erzielen."

Reinald Snik, der CEO von Carerix sagte: "Wie bei PIXID ist es unser Ziel, Grenzen zu überschreiten und dank unserer Beziehungen zu Schlüsselkunden sind wir bereits in den meisten europäischen Ländern präsent. Als Teil der PIXID-Gruppe haben wir die Größenordnung, um diese Ambitionen zu verwirklichen und gleichzeitig unsere Marke in unserem Heimatmarkt zu aufrechtzuerhalten. Die Übernahme ist eine echte Innovationschance, die für beide Seiten sowie unsere bestehenden Kunden von Vorteil ist und die die Erschließung und Erweiterung anderer Personalmärkte in ganz Europa ermöglicht."

Jean-Michel Beghin, Managing Partner bei Keensight Capital sagte: "Wir freuen uns, Etienne Colella in der neuen Entwicklungsphase von PIXID zu unterstützen, die der im letzten Jahr erfolgreichen Integration von The Internet Corporation in Großbritannien folgt. Wir haben Carerix aufgrund seines soliden Wachstumsprofils, das auf dem SaaS-Modell basiert und von einem talentierten Managementteam geleitet wird, sowie aufgrund seiner hoch geschätzten Innovationsfähigkeiten als Erweiterung des Angebots von PIXID identifiziert. Die starke Präsenz in den Niederlanden und in den Benelux-Ländern wird dazu beitragen, die Position von PIXID als führende europäische digitale Plattform für das Management flexibler Arbeitskräfte zu stärken."

- ENDE DER MITTEILUNG -

Über PIXID

PIXID ist das führende VMS in Frankreich und wurde im Jahr 2004 gegründet, um eine komplette SAAS-Applikation anzubieten, die den Vorgaben der zahlreichen Aspekte der französischen Verordnungen für Bereitstellung und Einsatz von temporären Mitarbeitern entspricht. Die Plattform von PIXID ermöglicht es Kunden jeder Größe, ihre Zeitarbeitskräfte über eine einfache, skalierbare und kostengünstige Plattform effizient zu verwalten. Das PIXID-Angebot verwaltet Personalvermittler, Anbieter und Arbeitsverträge und hilft dabei sicherzustellen, dass seine Kunden die neuesten Beschäftigungsvorschriften einhalten. Mehr als 100.000 Nutzer sind täglich zur Kostenreduzierung und effizienteren Zusammenarbeit mit ihren Anbietern online über PIXID verbunden. Heute bearbeitet das Unternehmen 4.000.000 Verträge. Sehr innovative Dienste wie die elektronische Signatur von HR-Verträgen stehen Kunden zur Verfügung, die von Großkunden bis Mittelstand reichen.

PIXID arbeitet in seinem Kernland in enger Partnerschaft mit dem französischen Ministerium für Arbeit, Beschäftigung, Berufsbildung und sozialen Dialog und hat seit seinem Vorstoß auf dem britischen Markt Arbeitsbeziehungen mit dem Verband für Anwerbungs- und Arbeitsvermittlung und dem Verband professioneller Fachkräfte gegründet.

Weitere Informationen unter https://www.pixid.fr/en und folgen Sie der @PIXID_Group.

Über Carerix

Carerix ist Lieferant von modernsten Recruitment- und Anwerbelösungen, die firmeneigene Recruiter und Personaldienstleister bei der Suche nach dem besten Match unterstützen. Die Lösungen werden in Form eines SaaS-Modells in gesicherten Datenzentren gehostet und geliefert. Carerix wurde 2004 gegründet und zählt aktuell mehr als 70 Mitarbeiter und über 720 Kunden, darunter (Betriebsgesellschaften von) Randstad, USG, Adecco, DPA, Manpower und spezialisierte Personaldienstleister für die IT-, Öl Gas-, Finanz- und Dienstleistungsindustrie. Carerix bedient täglich mehr als 10.000 Benutzer, verteilt über 17 Länder, und arbeitet mit verschiedenen strategischen Partnern zusammen. Caterix hat seine Zentrale im Cornerstone Business Park, Rotterdam The Hague Airport.

Weitere Informationen unter www.carerix.com

Über Keensight Capital

Keensight Capital, eine der führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaften für Wachstum, unterstützt Unternehmer bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien. Seit fast 20 Jahren nutzt unser Team aus erfahrenen Experten sein Wissen in Bezug auf die Investment- und Wachstumsbranchen erfolgreich, um langfristig in profitable Unternehmen mit hohem Wachstumspotential und einem Umsatz zwischen 15 Mio. Euro und 250 Mio. Euro zu investieren.

Wir stützen uns auf unsere Expertise in einer Vielzahl von Sektoren wie Internet/Medien, Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Dienstleistungen. Wir identifizieren die besten Investitionsmöglichkeiten in Europa und arbeiten eng mit Managementteams zusammen, um ihre strategische Vision zu entwickeln und zu erreichen.

Weitere Informationen unter: www.keensightcapital.com

