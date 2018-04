Zürich (ots) -



www.itb2b.asia ist live.



Balluun und Appsicon Ltd. haben die erste B2B Social-E-Commerce-Plattform lanciert, über die IT-Anbieter, Einkäufer und Wiederverkäufer online mit IT-Produkten handeln können.



ITB2B.Asia ist ein Business-Netzwerk für die IT-Industrie im APAC-Raum. Dabei nutzt ITB2B.Asia die Social E-Commerce-Technologie und verbindet die führenden IT-Anbieter der Welt mit lokalen Geschäftspartnern im asiatischen Markt.



Als erstes Unternehmen in seiner Branche baut Appsicon ein Ökosystem auf, das die digitale B2B-Kommunikation massgeblich erleichtert. Auf einer einzigen Plattform finden das Matching, der Aufbau von Partnerschaften, die Einbindung von Geschäftspartnern und E-Commerce-Transaktionen statt. Mit der im Silicon Valley entwickelten, patentierten Technologie "Balluun365" setzt Appsicon auf die derzeit einzige voll integrierte Social E-Commerce-Lösung. "Balluun365" ermöglicht die Einführung branchenspezifischer Marktplätze, auf denen sich Einkäufer, Lieferanten und Produktangebote miteinander verbinden. Weiter lassen sich Geschäftsbeziehungen aufbauen und entwickeln sowie Produkte rund um die Uhr online kaufen und verkaufen.



Michael Chan, Geschäftsführer von Appsicon erklärte: "Mit ITB2B.Asia haben wir den ersten umfassenden digitalen Marktplatz für IT-Anbieter und Geschäftspartner in Asien lanciert und eine neue Business-Plattform für den digitalen B2B-Handel im IT-Markt geschaffen. Diese neue Business-Plattform geht auf die Bedürfnisse unserer Branche ein, in der die Zahl der neuen Technologien und der engagierten Lösungsanbieter rasant zunimmt. Unsere neue digitale B2B-Plattform unterstützt IT-Unternehmen aus den Sparten künstliche Intelligenz, Big Data, Internet-of-Things, Cloud Service, DevOps und Security dabei, sich schnell mit geeigneten Geschäftspartnern im APAC-Raum zu verbinden. Dank der innovativen Technologie von Balluun können wir einen effizienten und effektiven B2B-Marktplatz für die IT-Industrie in der Region Asien gewährleisten."



Roland Kümin, CEO von Balluun, ergänzte: "Appsicon hat mit der Erweiterung ihres Geschäftsmodells auf einen spezifischen digitalen Marktplatz ihre Marktposition gestärkt. Die Ingenieure, Produktentwickler, Domain-Manager und Marketingteams von Balluun arbeiten eng mit dem Appsicon-Team zusammen, um den Erfolg von ITB2B.Asia sicherzustellen."



Balluun verändert den internationalen B2B-Markt mit ihren branchenspezifischen B2B-Social-Networking-Plattformen, auf denen sich Gross- und Einzelhändler, Exporteure und Importeure sowie Lieferanten und Einkäufer online austauschen und Geschäfte abwickeln können.



Balluun - Powering the Future of Business Networks



Balluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Social-E-Commerce im B2B-Markt. Mit flexiblen Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun den weltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mit branchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht es Grosshändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands und Einkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizient Geschäfte zu tätigen. Mit Hauptsitz in Zürich und eigenen Niederlassungen in den USA, im Silicon Valley und in New York, Hongkong, Lausanne und London arbeitet Balluun eng mit der internationalen B2B-Community zusammen. Balluun verfügt über eine leistungsfähige Technologie, eine offene und skalierbare Cloud-Lösung sowie eine weltweite Marketing- und Supportorganisation. Ihre Social-E-Commerce-Plattform "Balluun365" ermöglicht es, einfach und kostengünstig digitale Marktplätze mit einer vollständig integrierten sozialen Architektur aufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit einem dreistufigen System, einer lebendigen Social Community, einem dedizierten digitalen Showroom und einer State of the Art-Transaktionsebene unterscheidet sich "Balluun365" deutlich von linearen E-Commerce-Lösungen. www.balluun.com



