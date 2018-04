Bonn - Der Euro verbuchte gestern gegenüber den wichtigsten Währungen auf breiter Front Kurszuwächse, berichten die Analysten von Postbank Research. Im Vergleich mit dem Britischen Pfund habe der Euro dabei mit +0,8% auf 0,8695 GBP am deutlichsten zugelegt, nachdem sich die Erwartungen an einen baldigen Zinsschritt der Bank of England mit den gestern veröffentlichten, schwächer als erwartet ausgefallenen UK-Inflationsdaten eingetrübt hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...