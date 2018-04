Für die 15 Megawatt große Anlage herrschten am Flughafen Schiphol besondere Anforderungen. So dürfen die Module beispielsweise zu keiner Zeit die Flugzeugpiloten blenden. Der Solarstrom ist über einen PPA bereits verkauft, die Anlage erhält dazu die Förderung nach dem niederländischen Programm SDE+.F&S Solar hat am Amsterdamer Flughafen Schiphol einen Photovoltaik-Park mit 15 Megawatt Leistung ans Netz gebracht. Der deutsche Projektierer realisierte das Projekt mit dem Hamburger Investor Blue Elephant Energy und einer lokalen Gesellschaft, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Gemäß dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...