Fast 60 Jahre lang regierten die Castros Kuba, erst Fidel, dann Raul. Heute übernimmt erstmals ein Nicht-Revolutionär die Amtsgeschäfte - und trifft auf eine kaum lösbare Situation.

Schon seit Mittwoch weiß jeder, wer Kubas neuer Präsident wird, allein: Offiziell kennt den Namen niemand außer dem kubanischen Parlament - und natürlich der Partei. Erst am Donnerstag soll dann auch der Rest des Landes und der Welt den Namen des Nachfolgers erfahren. Es sind Situationen wie diese, die verdeutlichen, dass Kuba immer noch ein Sonderfall in der internationalen Staatenlandschaft ist, ein System, das fast 60 Jahre nach der Revolution um seine Identität ringt.

Seit der Revolution hat ein Castro das Land geprägt, vor allem natürlich der erste, Fidel, der das Land seit der Revolution 1959 bis zu seiner schweren Erkrankung 2006 bis ins kleinste Detail diktierte. Fidel bestimmte, wer welches Auto fuhr, welchen Kochtopf nutzte, welcher Arbeit nachging, welches Essen aß. Dabei gab er dem Land eins der besten Gesundheitssysteme Lateinamerikas, stürzte das Land mit schlechter Planung aber auch immer wieder in bittere Armut.

Nach einer Phase des Aufschwungs in den 1980er-Jahren fiel Kuba bei Zusammenbruch des Sowjetimperiums in eine existenzielle Krise. Castro rief eine Art Kriegswirtschaft aus, die er ausgerechnet "Sonderperiode in Friedenszeiten" nannte und die bis heute nie offiziell beendet wurde. 2008 folgte mit der Finanzkrise und einer besonders schweren Hurrikansaison der nächste Tiefpunkt.

Doch die Krisen hatten eine Kehrseite: Sie zwangen erst Fidel und vor allem später Raúl Castro dazu, die Wirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...