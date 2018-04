Linz - Britische Inflationsdaten für März haben gestern negativ überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit Inflationsrate am Jahrestief sei die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung im Mai gesunken und das GBP habe 0,7% nachgegeben. Daran habe am Abend die aus Sicht der Finanzmärkte positive Nachricht (für die Regierung eine negative Nachricht), dass das Oberhaus des britischen Parlaments eine Option auf Verbleib in der EU-Zollunion behalten möchte, nichts ändern können. (19.04.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...