Köln - Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten im März auf breiter Basis Kursverluste, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth-Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Der MSCI World Kursindex habe auf Euro-Basis per Saldo um 3,2% nachgegeben. Die Märkte des Euro-Raums seien gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex um 2,3% gefallen. Die zunehmende Risikoaversion an den Aktienmärkten habe zu einer gestiegenen Nachfrage nach Staatsanleihen hoher Bonität geführt. Die Umlaufrendite in Deutschland sei im Monatsultimovergleich von 0,45% auf 0,31% zurückgegangen. Der REX-Performanceindex habe um 0,9% zugelegt.

