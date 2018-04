Laufen (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100002747 heruntergeladen

werden -



In ihrem Geschäftsbericht 2017 rückt die EGK-Gesundheitskasse

neben den hervorragenden Geschäftsergebnissen diejenigen Menschen ins

Zentrum, die verantwortlich sind für den Erfolg des Baselbieter

Krankenversicherers: Die Kundinnen und Kunden. Fünf von ihnen haben

uns ihre Gesundheitsgeheimnisse verraten. Und eines ist allen

gemeinsam: Ihr Gesundheitsweg ist so individuell, wie die Angebote

der EGK es sind.



Die EGK-Gesundheitskasse schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2017

zurück. Dies zeigt auch der diesjährige Geschäftsbericht. Das

Geschäftsjahr konnte mit einem Gewinn von CHF 36.9 Mio. abgeschlossen

haben (2016: CHF 13.1 Mio.). Ein Resultat, für das vor allem das

versicherungstechnische Ergebnis von CHF 28.1 Mio. und das

Kapitalanlagenergebnis von CHF 13.3 Mio. verantwortlich sind. Das

Eigenkapital der EGK-Gesundheitskasse betrug per Ende 2017 CHF 146.6

Mio., was 35.7 Prozent des Prämienvolumens ausmacht.



Ein besserer Schadenverlauf sowie ein tieferer Betriebsaufwand

trugen zur Verbesserung des versicherungstechnischen Ergebnisses bei.

Auch die durchschnittliche Anzahl Deckungen ist im Vergleich zum

Vorjahr nur leicht zurückgegangen. In der Grundversicherung durften

wir 85'572 Versicherte zu unserem Kundenstamm zählen, in der

Zusatzversicherung 86'123. Als Folge des guten Börsenjahres erhöhte

sich der Wert der Kapitalanlagen auf CHF 349.7 Mio. (+12.4%). Die

versicherungstechnischen Rückstellungen nahmen leicht auf CHF 250.2

Mio. zu. Auch die Solvenzquote der Grundversicherung liegt mit 127,9

Prozent deutlich über dem erforderlichen Soll.



Gesundheitsgeheimnisse der Versicherten



Die EGK-Gesundheitskasse konnte in den vergangenen zwölf Monaten

auch dank dieser guten Ergebnisse einige Meilensteine erreichen:

Allem voran sei genannt, dass die Eigenkapitalbasis der

EGK-Grundversicherungen AG nun vollumfänglich wieder hergestellt und

der Versichertenrückgang gestoppt werden konnte. Die solide Basis,

die sich die EGK schaffen konnte, zeigt sich aber auch in der

Zusatzversicherung: Die Gewinne aus diesem Geschäftszweig ermöglichen

es dem Baselbieter Krankenversicherer, noch mehr Effort in die

Dienstleistungsqualität zu stecken, während auch die technische

Infrastruktur weiter ausgebaut werden kann. Im Zentrum dieser

Bemühungen stehen für die EGK-Gesundheitskasse immer die

Versicherten: Kundenzufriedenheit steht bei uns auch in den kommenden

Jahren an erster Stelle.



Deshalb widmet sich der Geschäftsbericht 2017 auch nicht nur

nackten Zahlen, sondern vor allem den Kundinnen und Kunden. Fünf

engagierte Persönlichkeiten aus der ganzen Schweiz verraten darin

ihre ganz individuellen Gesundheitsgeheimnisse und erzählen dabei

auch, wie ihnen die EGK-Gesundheitskasse dabei hilft, diese

umzusetzen und zu leben.



Engagement für die Gesundheit



Aber nicht nur ganz individuell bei den einzelnen Versicherten,

mit grossen Engagements setzte sich die EGK-Gesundheitskasse 2017

auch allgemein für die Förderung der Gesundheit ein. An

Sportveranstaltungen in der ganzen Schweiz unterstützten die

Berater-Teams der EGK die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein

besonderes Highlight war dabei der EGK-OL-Weltcup-Final in

Grindelwald, den die EGK-Gesundheitskasse dank der Partnerschaft mit

ihrer Gesundheitsbotschafterin Simone Niggli-Luder unterstützen

durfte. Eine besondere Freude war dabei der erste Weltcup-Sieg der

Tessiner OL-Läuferin Elena Roos, die sich ebenfalls gemeinsam mit der

EGK-Gesundheitskasse für Sport, Gesundheit und Prävention einsetzt.



Partnerinnen und Partner wie diese ermöglichen es der

EGK-Gesundheitskasse, immer einen Schritt voraus zu sein. Deshalb

ermöglicht es das Versicherungsunternehmen auch als erste

Krankenkasse der Schweiz, ihre Angebote zu testen, bevor man

überhaupt Kunde wird: Auf www.egk.ch/testen können alle

Interessierten ihren Gesundheitsvorsprung vergrössern - kostenlos und

ohne eine Verpflichtung einzugehen.



Vor dem Hintergrund des vergangenen Jahres blickt die

EGK-Gesundheitskasse sehr zuversichtlich in die Zukunft und auf das

nahende 100-Jahr-Jubiläum, das 2019 in der ganzen Schweiz gefeiert

wird. Denn für die EGK-Gesundheitskasse ist "gesund versichert" mehr

als nur ein Slogan: Sie ist auch weiterhin eine verlässliche

Partnerin, die sich für individuelle Gesundheitswege einsetzt.



Originaltext: EGK Gesundheitskasse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002747

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002747.rss2



Kontakt:

Ursula Vogt, Leiterin Kommunikation

EGK-Gesundheitskasse, Brislachstrasse 2,

4242 Laufen,

Telefon 061 765 51 14,

Mobile 079 734 96 19,

ursula.vogt@egk.ch, www.egk.ch