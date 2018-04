Zürich (ots) - Die Sanitas Gruppe erzielt mit einem Plus von 11,5

Millionen Franken ein gutes Ergebnis. Zudem verzeichnet sie ein

Kundenwachstum von beinahe 43'000 Versicherten. 2018 wird Sanitas

wiederum Geld und Ressourcen in die Kundenzufriedenheit und die

Digitalisierung investieren.



Das positive Ergebnis von 11,5 Millionen Franken stammt aus der

Grundversicherung (1,0 Million Franken), welche nicht

gewinnorientiert ist, und der privaten Zusatzversicherung (11,2

Millionen Franken). Der Gewinn der Gruppe fällt wegen Rückstellungen

zugunsten der Versicherten tiefer aus als im Vorjahr (61,0 Millionen

Franken). Dank des positiven Ergebnisses und der Rückstellungen

erhöht sich das konsolidierte Eigenkapital auf 824,2 Millionen

Franken (Vorjahr: 814,2 Millionen Franken).



Starker Partner für Versicherte



Aufgrund der soliden Finanzbasis ist die Sanitas Gruppe ein

starker Partner für ihre Versicherten. Dieses Vertrauen zeigte sich

2017 in einem erfreulichen Wachstum von beinahe 43'000 Versicherten

per 31. Dezember 2017. Per 1. Januar 2018 sank die Zahl der

Versicherten in der Grundversicherung leicht. Der Prämienertrag stieg

gegenüber dem Vorjahr um 5,9% auf 2,82 Milliarden Franken, die

bezahlten Leistungen (inkl. Kostenbeteiligung) wuchsen um 4,4% auf

2,61 Milliarden Franken.



Vertiefung des digitalen Geschäftsmodells



Sanitas hat 2017 die Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie

weiter vorangetrieben: Die Online-Kanäle wurden visuell, inhaltlich

und technisch weiterentwickelt. Die Interaktionsmöglichkeiten hat

Sanitas ebenfalls ausgebaut. Neu können die Kundinnen und Kunden über

die Sanitas Portal App via Messenger mit dem Unternehmen in Kontakt

treten oder im Dialogforum ihre Meinung zu Produkten und Services

abgeben. Ein Höhepunkt im Jahr 2017 war die erfolgreiche Lancierung

der Sanitas Active App. Damit stellt Sanitas einen digitalen Service

zur Verfügung, welcher dank einfachem Zugang und leichter Handhabung

zur Verbesserung der Gesundheit beiträgt. Die Sanitas Active App kam

nicht nur bei den Kunden gut an, sondern sie gewann auch die

Bronzemedaille in der Kategorie Business bei «Best of Swiss Apps

2017».



Weiterhin hohe Kundenzufriedenheit



Das Engagement von Sanitas im digitalen Bereich und die starke

Kundenorientierung zahlen sich aus. So ist Sanitas unter allen

Krankenversicherungen der Schweiz die Nummer 2 betreffend

Kundenzufriedenheit, wie die repräsentative Befragung von «K-Tipp»

zeigt. Das Geschäftsjahr 2018 wird für die Sanitas Gruppe von

weiteren Investitionen in die Digitalisierung der gesamten

Wertschöpfungskette und in die Kundenzufriedenheit geprägt sein.





Sanitas Gruppe in Zahlen* (Geldwerte in TCHF, Swiss GAAP FER 41)

2017 2016

Prämienertrag 2'817'315 2'660'323

Bezahlte Leistungen (inkl. Kostenbeteiligungen) 2'610'110 2'499'501

Ergebnis (nach Steuern) 11'511 61'008

Eigenkapital (inkl. Beteiligungen) 824'224 814'212

Reserven KVG 410'425 409'433

Eigenkapital VVG 363'548 355'170

Versichertenbestand 819'705 776'811

* Bei den ausgewiesenen Kennzahlen handelt es sich um konsolidierte

Werte.



Geschäftsbericht 2017



Der Geschäftsbericht 2017 ist ausschliesslich online und auf

Deutsch verfügbar: www.sanitas.com/2017



