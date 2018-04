Amazon bietet seinen deutschen Kunden ab sofort Millionen von weiteren Produkten an. Der Hintergrund: Nutzer können nun auch außerhalb des hiesigen Angebots shoppen gehen. Dazu müssen die Amazon-Kunden nach der Anmeldung einfach unter den Einstellungen in einen Bereich wechseln, in dem Produkte von internationalen Händlern angeboten werden und in die jeweilige Region versendet werden. Einziger Haken: Die Neuerung ist nur aus der Amazon-App heraus verfügbar, Computer-Benutzer gehen vorerst leer ... (Achim Graf)

