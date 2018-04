Wegen einer neuen Sammlermünze "Subtropische Zone" pilgern die Menschen scharenweise an die Geldausgabeschalter der Bundesbank. Wie ist der Ansturm zu erklären?

Es ist wieder soweit. Heute startete die Ausgabe der zweiten Sammlermünze aus der Serie "Klimazonen der Erde". Interessierte Sparer können die Silberlinge im Nennwert von fünf Euro in den Filialen der Bundesbank in den großen Städten abholen - sofern sie genug Bargeld für den Tausch dabei haben, denn Zahlungen per Karte akzeptiert die Bundesbank nicht.

Auch empfiehlt die Bundesbank, fünf Euro passend bereit zu halten, damit der Tausch an den Schaltern reibungslos läuft. Wechselgeld rausgeben kostet Zeit. Und die ist kostbar, schließlich ist der Andrang der Münz-Fans so gewaltig, dass die Warteschlangen bei den meisten Filialen rund um den Block reichen. Jeder Besucher bekommt nur eine Münze. An normalen Tagen geht es an den Schaltern der Bundesbank höchst beschaulich zu, wenn zum Beispiel Sparer alte D-Mark-Scheine zum Tausch vorbeibringen.

Heute dagegen herrscht Ausnahmezustand - allerdings auch eine gute Gelegenheit für die Bundesbank, mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. "Der Ansturm ist gewaltig", sagt Diana Rutzka-Hascher, Präsidentin der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hessen. Ihr sonnenhelles Frankfurter Büro liegt ein paar Stockwerke über den Schaltern, vor denen sich gerade die Menschen drängeln. Unten sorgt Wachpersonal für Ordnung. Die meisten Leute warten ...

