Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung hat zugenommen und so musste sich der EUR/USD aus dem Bereich der 1,2400 zurückziehen, um das Tagestief bei 1,2360 zu bilden. EUR/USD wartet auf US Daten Das Paar schwankt am Donnerstag innerhalb seiner jüngsten Range und so findet der Handel bei 1,2360 statt, während eine ganze Reihe von gleitenden ...

