Frankfurt - Die britischen Inflationsdaten für den Monat März sind durchweg niedriger als erwartet ausgefallen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308). Das gelte für den Konsumentenpreisindex, der gegenüber dem Vormonat mit 0,3 Prozent im Plus erwartet, aber dann nur mit +0,1 Prozent publiziert worden sei, wie auch für die Jahresinflation, die in der Kernrate mit +2,3 Prozent nicht nur unter den Erwartungen (+2,5 Prozent), sondern auch noch unter dem Wert des Vormonats gelegen habe.

