Köln - In den vergangenen Wochen ist an den Aktienmärkten alles gesunken - bis auf die Spannungen, so die Experten von AXA Investment Managers im Kommentar zum AXA IM Defensive Optimal Income Fund (ISIN LU0094159554/ WKN 930704).Eine wachsende Reihe von Unsicherheiten habe die Aktienkurse belastet: Die Auswirkungen einer strafferen Geldpolitik und höherer Anleiherenditen auf die Bewertungen, eine Eskalation der Diskussion um neue Handelsbarrieren, eine Verschiebung des Volatilitätsregimes und die jüngsten Belastungen im Technologiebereich.

Den vollständigen Artikel lesen ...