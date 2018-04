Die Sicherheit Israels sei der Teil der deutschen Staatsräson, betont Bundeskanzlerin Merkel angesichts des 70. Jahrestags der Staatsgründung.

Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Land einen entschlossenen Kampf gegen Judenhass zugesagt. "Wir wenden uns entschlossen gegen Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen", schrieb die CDU-Chefin in einem am Donnerstag veröffentlichten Grußwort für die "Jüdische Allgemeine". Die Sicherheit des Staates Israel sei und bleibe Teil der Staatsräson Deutschlands. "Im Wissen um diese Verantwortung und im Bewusstsein unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...