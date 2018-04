Bern (awp/sda) - Mit hohen Investitionen in neue Züge und moderne Werkstätten rüstet sich die BLS für die Zukunft. Das sei nötig, um das künftige Verkehrswachstum bewältigen zu können, erklärte die Unternehmensspitze am Donnerstag vor den Medien in Bern. Knapp 600 Millionen Franken investiert die BLS in 52 neue Züge. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...