Frankfurt - Die EZB hat in den vergangenen Jahren mit einer besonders expansiven Geldpolitik sowohl die Konjunktur als auch die Stabilität des Finanzsystems unterstützt, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Die günstigen Konjunkturdaten in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion würden diese Politik erfolgreich erscheinen lassen, auch wenn am aktuellen Rand eine leichte Abkühlung unübersehbar sei. Dies gelte bislang noch nicht für das Inflationsziel der Notenbank von "unter, aber nahe 2%". Die Verbraucherpreise in der Eurozone seien im März 2018 um 1,4% gestiegen. 2017 habe der Wert bei jahresdurchschnittlich 1,5% gelegen. Nachhaltig sei die 2-Prozentmarke zuletzt vor sechs Jahren erreicht und sogar überschritten worden. Immerhin sei die 2014/2015 häufig diskutierte Deflationsgefahr definitiv gebannt.

Den vollständigen Artikel lesen ...