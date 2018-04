Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts023/19.04.2018/12:45) - Innovationen lassen die Immobilienbranche stetig neu aufleben. Beim HypZert Hochschultag an der International School of Management (ISM) in München haben Experten von LB ImmoWert, Deutsche Pfandbriefbank, M-Wert und UniCredit Bank unter anderem diskutiert, wie verbesserte Ratingverfahren zu einer effizienten Immobilienbewertung beitragen. Branchenvielfalt, Internationalität und Immobilienrating waren die Kernthemen der Fachtagung, welche die ISM München erstmalig in Kooperation mit der HypZert, Deutschlands führender Organisation für die Gutachter in der Immobilienbewertung für das Kreditwesen, veranstaltete. Im Mittelpunkt stand die Diskussion über Ratingverfahren von Banken zur Bewertung einzelner Immobilienstandorte und -typen. "Anhand verbesserter Ratingverfahren gestaltet sich die Wertermittlung einzelner Grundstücke und Gebäude wesentlich effektiver", erklärt Prof. Dr. Werner Pauen, Leiter des hochschuleigenen Instituts für Immobilien- und Standortforschung. "Das innovative Verfahren ist auch für die Forschungsaktivitäten an unserem Institut von großer Bedeutung, da wir stetig zur Entwicklung von Preisen und Werten auf dem Immobilienmarkt forschen." Neben Innovationen in der Immobilienbewertung wurde vor allem der Beruf des Bankgutachters diskutiert. Die Referenten klärten die ISM-Studierenden und studentischen Mitglieder des HypZert Studentenprogramms insbesondere zu den Besonderheiten bei internationalen Immobilienprojekten und Besichtigungsterminen sowie zu den Themen Immobilienrating und Beleihungswert auf. "Hervorragende Referenten kombiniert mit einer sehr guten Organisation durch die HypZert sowie eine ambitionierte und motivierte Zuhörerschaft waren die Zutaten dieser sehr gelungenen Fachtagung", so Pauen. Bild/Bildtext: Stephan Halling (Leiter Bewertung und Consulting der UniCredit Bank), Frank Hemmer (Geschäftsführer von M-Wert), Monika Preithner (Geschäftsführerin von LB ImmoWert), Tanja Reiß (stellvertretende Geschäftsführerin der HypZert), Franz Muschler (Abteilungsleiter von Deutsche Pfandbriefbank) und Prof. Dr. Werner Pauen (v.l.). Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180419023

