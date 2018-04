Der Weinhändler Hawesko rechnet nach den geringeren Wein-Ernten 2017 in Deutschland und Südeuropa mit steigenden Preisen. Die Winzer hätten ihre Preise um bis zu 20 Prozent erhöht, berichtete Hawesko-Vorstandschef Thorsten Hermelink am Donnerstag in Hamburg. Allerdings sei fraglich, ob dieser Umfang beim Verbraucher durchgesetzt werden könne.

Der Hawesko-Konzern steigerte den Umsatz 2017 um 5,5 Prozent auf 507 Millionen Euro. Davon entfielen knapp 100 Millionen Euro auf das Online-Geschäft, das 2017 um 15 Prozent zulegte. Hawesko sei im Gegensatz zum schrumpfenden Gesamtmarkt (minus 3 Prozent) gewachsen. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 30,4 Millionen Euro (2016: 29,6). Den Aktionären wurde für 2017 erneut eine Dividende von 1,30 Euro pro Aktie in Aussicht gestellt./akp/DP/men

