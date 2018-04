Der italienische Zoll hat bei Razzien gefälschte Luxusprodukte im Wert von rund 25 Millionen Euro beschlagnahmt. Knapp 166 000 Krawatten, Schals und Handtaschen, die in China hergestellt wurden und vorgeblich von der Modemarke Yves Saint Laurent stammten, wurden in Lagerhallen von drei Firmen in den Provinzen Como und Varese im Norden des Landes sichergestellt, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Die Eigentümer der italienischen Unternehmen müssen den Angaben nach mit strafrechtlicher Verfolgung wegen Fälschung, Betrugs und Handels mit illegalen Waren rechnen. Sie seien allerdings nicht festgenommen worden, hieß es.

Laut Zollbehörde hatte eine argentinische Firma die Ware in Auftrag gegeben. Sie hatte fälschlicherweise behauptet, im Besitz einer Lizenz von Yves Saint Laurent zu sein. Zwischen 2015 und 2017 stellten die Betrüger rund 800 000 Plagiate von Produkten des französischen Modehauses her, einige landeten sogar in Edelboutiquen auf der Fifth Avenue in New York. Innerhalb von drei Jahren machten die Fälscher mit den Imitaten einen geschätzten Gewinn von mehr als 150 Millionen Euro./alv/DP/men

