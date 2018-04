Der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa hat sich mit den Arbeitnehmervertretern über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für die vom Jobabbau betroffenen Mitarbeiter in Deutschland geeinigt. Ziel sei ein möglichst sozialverträglicher Abbau von 213 Arbeitsplätzen in Deutschland bis Ende November 2019, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei möglichst vermieden werden. Die neu errichtete Fabrik für Offshore-Maschinenhäuser in Cuxhaven sei von den Plänen zum Arbeitsplatzabbau nicht betroffen. Der Abbau trifft vor allem Mitarbeiter an den Standorten Bremen und Hamburg.

Siemens Gamesa hatte wegen des harten Preiskampfes in der Windindustrie vergangenen November Einsparungen und den Abbau von weltweit 6000 Stellen in 24 Ländern angekündigt. In mehreren europäischen Ländern sowie in den USA und Kanada hat das Unternehmen bereits Einschnitte vorgenommen./nas/gl/men

