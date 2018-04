Mit der Übernahme wird der Öl- und Gasriese zunehmend auch zum Stromversorger. Den erneuerbaren Energien soll dabei eine große Rolle zukommen - ebenso wie Gaskraftwerken. Der französische Ölkonzern Total übernimmt knapp 75 Prozent Anteile am französischen Stromversorger Direct Energie. Der Kaufpreis pro Aktie liegt dabei bei rund 42 Euro, was einen Gesamtkaufpreis von etwa 1,4 Milliarden Euro ergibt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Demnach liegt der Preis damit um 30 Prozent höher als der Börsenwert am 17. April 2018. Der Vorstand von Direct Energy habe der Übernahme bereits zugestimmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...