Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für Deutschland weiterhin Wachstum. Arbeitnehmer dürfen sich auf kräftig steigende Löhne freuen. Eine Analyse.

Es kann noch eine Weile aufwärts gehen mit dem Wirtschaftswachstum in Deutschland, nur wird es in diesem Jahr wohl nicht weiter beschleunigt: Zu dieser Einschätzung gelangen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute an diesem Donnerstag in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für die Bundesregierung. Vor vier Wochen waren dieselben Konjunkturforscher der Institute Ifo, DIW, IfW, IWH-Halle und RWI sogar noch optimistischer: Auf zweieinhalb Prozent setzten sie ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr nach oben.

Dass die Konjunkturforscher wieder etwas vorsichtiger sind, ist der schwachen Industrieproduktion im Monat Februar geschuldet: Sie hatte hatte überraschend gar nicht zugelegt, war sogar gesunken. Auch wenn im März wieder mehr produziert wurde, "mussten wir die Erwartungen für das erste Quartal zurücknehmen", sage Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Im Vergleich zur Gemeinschaftsdiagnose aus dem letzten Herbst sind 2,2 Prozent Wachstum in diesem und 2,0 Prozent im nächsten Jahr allerdings eine Steigerung um jeweils 0,2 Prozent. Denn einschließlich Dezember und Januar, zwei äußerst guten Monaten, läuft die Wirtschaft trotz der Exporteintrübung aus dem Februar unterm Strich immer noch besser als die Ökonomen erwartet hatten. Für das zweite Quartal gehen die Forscher auch bei der Industrieproduktion wieder von Wachstum aus: Im Februar gab es viele Streiktage und eine stärkere Grippewelle mit mehr Krankheitstagen als üblich.

Die zwischen zwei und zweieinhalb Prozent schwankenden Erwartungen zeigen: Der kräftige deutsche Langzeitaufschwung dürfte in nächster Zeit weitergehen und voraussichtlich nicht in einen abrupten, sondern gegen Ende 2019 in eine sanfte Abkühlung münden. "Ich mache mir keine großen Sorgen vor einem starken Abschwung", sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner.

Das Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...