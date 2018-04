Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:01 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.705,50 -0,16% -0,21% Euro-Stoxx-50 3.489,60 -0,04% -0,41% Stoxx-50 3.044,99 -0,08% -4,18% DAX 12.579,09 -0,09% -2,62% FTSE 7.329,53 +0,17% -4,82% CAC 5.386,69 +0,12% +1,40% Nikkei-225 22.191,18 +0,15% -2,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,54 -47

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,84 68,47 +0,5% 0,37 +14,2% Brent/ICE 73,91 73,48 +0,6% 0,43 +12,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.347,52 1.349,53 -0,1% -2,02 +3,4% Silber (Spot) 17,20 17,19 +0,1% +0,01 +1,6% Platin (Spot) 946,00 940,00 +0,6% +6,00 +1,8% Kupfer-Future 3,15 3,10 -0,3% -0,01 -5,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Eröffnung wird die Wall Street am Donnerstag erwartet. Weiterhin dürfte die Berichtssaison den Ton für den Aktienmarkt angeben. Für Impulse könnten darüber hinaus die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhlfe der Philadelphia-Fed-Index für April und der Index der Frühindikatoren für März veröffentlicht. Die Beruhigung bei den jüngsten geopolitischen Problemfeldern stütze tendenziell weiter, heißt es. Positive Signale lieferten am Mittwoch nachbörslich Alcoa, American Express und Amazon. Alcoa hat etwas höhere Einnahmen ausgewiesen als von den Analysten erwartet. Laut Alcoa hat sich das Preisniveau insgesamt verbessert. Den Ausblick hob Alcoa deswegen und wegen eines insgesamt günstigeren Marktumfelds deutlich an. Die Aktie zeigt sich vorbörslich mit einem Plus von gut 5 Prozent. American Express hat im ersten Quartal den Gewinn um 31 Prozent gesteigert. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv, nach der Schlussglocke ging es um 4 Prozent nach oben. Die Papiere von Procter & Gamble steigen um 0,6 Prozent. Die deutsche Merck KGaA verkauft ihr Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für 3,4 Milliarden Euro an den US-Konsumgüterkonzern. Für Procter & Gamble, der mit langsamem Wachstum in Schlüsselmärkten und sinkenden Umsätzen in seinem großen Gillette-Rasierergeschäft zu kämpfen hat, ist die Übernahme eine der größten Akquisitionen der vergangenen Jahre.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 233.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: +20,1 zuvor: +22,3 16:00 Index der Frühindikatoren März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen verteidigen auch am Donnerstag die zuletzt aufgelaufenen Gewinne. Der DAX liegt weiter in Lauerstellung an der 12.600er Marke. "Der am Freitag anstehende Terminbörsen-Verfall bremst die Kurse", sagt ein Marktteilnehmer". Im DAX steht vor allem die 200-Tage-Linie im Blick. Aktuell verläuft sie bei 12.661 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über die vielbeachtete Marke wäre ein klar bullisches Signal für das Gesamtbefinden an den Börsen. Als "Überraschung des Tages" bezeichnet ein Händler den Auftragseingang bei ABB. Mit rund 16 Prozent sei er gegenüber dem Vorjahr stärker als erwartet gewachsen. Dies spiegelte sich bereits wider im etwas höher als prognostiziert ausgefallenen Anstieg des Umsatzes. Dazu konnte auch die Profitabilität gesteigert werden. Die Aktien legen um 5,4 Prozent zu. Siemens legen im Schlepptau ebenfalls zu. Publicis ziehen nach Zahlenausweis um 7,5 Prozent an. Die befürchtete Umsatzschwäche ist ausgeblieben. Für Nestle geht es um 0,6 Prozent nach oben. "Hier zeigt sich zwar wieder der negative Einfluss der Devisenseite, aber organisch hätte es auch noch schlechter laufen können", sagt ein Händler. Novartis geben 1,8 Prozent nach - die Entwicklung bei der Tochter Sandoz hat nicht überzeugt. Für Unilever geht es nach Zahlenausweis um 1,5 Prozent nach unten. Bernstein spricht von insgesamt ordentlichen Erstquartalszahlen. Grundsätzlich positiv für Merck KGaA werten Händler den Verkauf der Sparte rezeptfreier Medikamente für 3,4 Milliarden Euro an Procter & Gamble. "Wir hatten zwar mit einem Tick mehr so um die 3,6 Milliarden gerechnet, aber viel wichtiger ist, dass die lange Suche zu Ende ist", sagt ein Händler. Dazu sei sehr positiv, dass der Preis komplett in bar bezahlt werde und es zu einer Trennung von der Sparte gekommen sei, und nicht nur zu einer strategischen Partnerschaft. Merck ziehen um gut 1 Prozent an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.06 Uhr Mi, 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,2368 -0,08% 1,2372 1,2378 +2,9% EUR/JPY 132,85 +0,11% 132,94 132,77 -1,8% EUR/CHF 1,1975 -0,12% 1,1988 1,1973 +2,3% EUR/GBP 0,8698 -0,18% 0,8712 1,1496 -2,2% USD/JPY 107,41 +0,18% 107,45 107,27 -4,7% GBP/USD 1,4220 +0,10% 1,4200 1,4229 +5,2% Bitcoin BTC/USD 8.235,26 +0,6% 8.180,70 8.010,85 -39,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Quer durch die Marktplätze freundlich haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Der Anstieg des Ölpreises auf ein neues Dreieinhalbjahreshoch trieb die Kauffreude der Investoren an. Nach dem kräftigen dreiprozentigen Anstieg des Vortages rückt der Brentpreis weiter vor. Als Treiber diente, dass der Anstieg der US-Ölproduktion sich in der vergangenen Woche verlangsamte. Zudem haben sich die US-Lagerbestände verringert. Und schließlich treffen sich Saudi-Arabien und Russland am Wochenende zu Gesprächen. Nicht nur Öl, auch die meisten anderen Rohstoffe wie Nickel, Kupfer oder Platin werden nachgefragt, was Teilnehmer als starkes Signal für die Weltwirtschaft werten. So erinnerte Chefmarktstratege Michael McCarthy von CMC Markets denn auch daran, dass die jüngsten Konjunkturdaten eine unerwartet starke Industrie-Nachfrage belegt hätten. Zum lange schwelenden und lastenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreit sagte McCarthy: "Es ist kein Handelskrieg. Es geht um Verhandlungen. Und das ist für Anleger deutlich angenehmer." In Japan zeigte sich der Markt im späteren Verlauf verhalten. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen von fast 1 Prozent schloss der Nikkei nur noch mit plus 0,2 Prozent auf 22.191 Punkten. Immerhin war es der fünfte Anstieg in Folge, wobei erneut der schwächelnde Yen den Kursen aufwärts half. Die Börsen in China zeigten sich deutlicher im Plus, nachdem sie zu Wochenbeginn schwach tendiert hatten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt steigen am Donnerstag leicht an. Die Credit-Anleger verhalten sich damit ähnlich vorsichtig wie die Investoren an den Aktienmärkten. Auch an den Kreditmärkten steht die beginnende Berichtssaison in den USA und in Europa im Fokus. Die Unternehmen in den USA legen zwar übergeordnet gute Geschäftszahlen vor, allerdings werden diese teilweise durch die US-Steuerreform verzerrt. Den europäischen Unternehmen scheint teilweise der starke Euro zu schaffen zu machen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Merck verkauft rezeptfreie Medizin an Procter & Gamble

Die Darmstädter Merck KGaA verkauft ihr Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten für 3,4 Milliarden Euro an den Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G). Der Erlös soll in erster Linie für den Abbau von Schulden verwendet werden, wie der im DAX notierte Pharma- und Spezialchemiekonzern mitteilte. Die jetzt vereinbarte Transaktion soll zum Jahresende abgeschlossen werden.

Siemens bekommt Auftrag für zwei Gasturbinen aus China

Auf dem rückläufigen Markt für Großkraftwerke hat Siemens nach eigenen Angaben einen Schlüsselauftrag aus China bekommen. Der Technikkonzern liefert zwei seiner leistungsstärksten Gasturbinen der H-Klasse sowie zwei Dampfturbinen und vier Generatoren für ein Kraftwerksprojekt in der Industriemetropole Guangzhou. Zum Auftragswert machte Siemens keine Angaben.

Deutsche Industrie REIT-AG platziert Kapitalerhöhung vollständig

Die Deutsche Industrie REIT-AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Zum Stückpreis von 7,75 Euro wurden alle 1.500.004 neuen Aktien platziert, wie das auf Gewerbeimmobilien fokussierte Unternehmen mitteilte. Der Deutschen Industrie REIT-AG fließt ein Bruttoemissionserlös von rund 11,63 Millionen Euro zu.

Zooplus bestätigt nach 26% Umsatzplus im Quartal Prognose 2018

Die Zooplus AG hat den Schwung aus dem alten Jahr mit in das Jahr 2018 genommen und den Umsatz mit einer prozentual zweistelligen Rate gesteigert. Die im März genannte Prognose für das Gesamtjahr habe weiterhin Bestand, hieß es bei Vorlage der vorläufigen Umsatzzahlen für die ersten drei Monate. Demnach plant der im SDAX notierte Internethändler für Heimtierprodukte mit einem Umsatzanstieg 2018 um 21 bis 23 Prozent.

Vossloh erhält Auftrag in China über rund 30 Millionen Euro

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 19, 2018 07:04 ET (11:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.