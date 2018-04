Der Ton im drohenden Handelskrieg wird schärfer: Zuletzt erhöhte Trump seine Zolldrohung auf 100 Milliarden Dollar. Dafür findet China deutliche Worte.

China hat US-Präsident Donald Trump für den Fall eines Handelskriegs zwischen beiden Ländern mit ernsten Folgen gedroht. "Wir werden dann unerbittlich zurückschlagen", sagte der Sprecher des Handelsministeriums, Gao Feng, am Donnerstag. Washington werde es nicht gelingen, den Aufstieg der Wirtschaftsmacht China durch eine protektionistische Politik aufzuhalten. Sollte die US-Regierung entsprechende Überlegungen hegen, habe es sich "verrechnet", so der Sprecher.

Trump stört sich an dem riesigen Defizit im Warenhandel mit der Volksrepublik. Er wirft China zudem unfaire Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums von US-Firmen vor. Zuletzt spitzte sich der Streit immer mehr - Trump drohte mit zusätzlichen Abgaben für 1.300 chinesische Produkte im Umfang von 50 Milliarden Dollar, Peking will mit Handelshürden in gleicher Höhe Paroli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...