Die UBS hat Novartis nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Schweizer Pharmakonzern habe die Erwartungen nur dank der Geschäftsentwicklung der übernommenen Augenheil-Sparte Alcon erfüllt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Entwicklung im Bereich Innovative Medizin sei hingegen enttäuschend gewesen. Vor allem der Absatz des Schuppenflechte-Mittels Cosentyx sei schwach gewesen, was, wie er schrieb, am Lagerabbau in den Vertriebskanälen, aber auch an geringeren Verkaufspreisen gelegen haben dürfte./ck/bek Datum der Analyse: 19.04.2018

