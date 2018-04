Thema heute:

Premiumfahrzeug-Abonnement BOOK by Cadillac startet im Mai in München





Die Grundidee aus dem Mitgliedschaftsmodell in den USA ist geblieben: maximale Flexibilität und minimale Verpflichtungen. Wer sich nicht festlegen und monatlich entscheiden will, ob er weiterhin am Programm teilnimmt, bezahlt für den Service 1.700 Euro. Der Abonnent kann den Preis reduzieren, indem er sich auf entweder drei Monate zu je 1.600 Euro oder sechs Monate zu je 1.500 Euro festlegt - ohne Einschränkungen bei der Fahrzeugverfügbarkeit und -auswahlmöglichkeit.



Weitere Eckpunkte des Abonnements sind:

· Zugang zu sämtlichen Cadillac- und Chevrolet Performance Car-Modellreihen

· Wahlmöglichkeit zwischen allen Modellen vom Crossover XT5 über die große Limousine CT6, den Luxus-SUV Escalade, die Hochleistungsmodelle ATS-V und CTS-V bis hin zu den Sportcoupés und -cabriolets Camaro und Corvette, alle in Top-Ausstattung

· Mit einem Vorlauf von nur 48 Stunden werden die Fahrzeuge von speziell geschulten Concierges geliefert, je nach Wunsch beispielsweise nach Hause oder an den Arbeitsort, den Flughafen oder jeden anderen beliebigen Ort im Großraum München.

· Keine Kosten für Wartung, Versicherung, Steuern, Sommer- oder Winterreifen und Autobahnvignetten für die Schweiz und Österreich und natürlich ...

· Unlimitierte Fahrzeugwechsel und Kilometer.

Gebucht werden kann ganz bequem mit dem Smartphone oder online. Um den Modellwechsel für die Kunden möglichst angenehm und stressfrei zu gestalten setzt der Hersteller auf exklusive BOOK-Concierges, die die Autos direkt zum Abonnenten bringen und dort wieder abholen. Auf Wunsch erläutern sie gerne die vielfältigen Leistungs-, Sicherheits- und Komforteinstellungen jedes Modells. Die Teilnahme am Pilotprojekt in München bewirkte für die Teilnehmer häufig ein Aha-Erlebnis: "Cadillac zu fahren ist nicht nur sehr exklusiv und einzigartig, es hat auch meine Wahrnehmung amerikanischer Autos und der Marke Cadillac völlig verändert", so einer der Pilotteilnehmer. Und der sehr gut angenommene Pilotbetrieb stimmt zuversichtlich.

