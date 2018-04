Online-Funktionen in Viessmann-Produkten sind Standard. Jetzt möchte Viessmann ausbauen: Im "Maschinenraum" sollen neue Konzepte und Produkte entstehen.

Der Heiztechnikhersteller Viessmann will nach dem begonnenen Generationswechsel an der Spitze stärker die Chancen der Digitalisierung nutzen. Geräte des Familienbetriebs aus dem nordhessischen Allendorf lassen sich schon online konfigurieren und überwachen. Weitere digitale Produkte und Dienstleistungen will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...