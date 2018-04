Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Institute erhöhen deutsche Wachstumsprognosen für 2018 und 2019

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands haben ihre Konjunkturprognose im Vergleich zum Herbst um 0,2 Punkte angehoben und rechnen für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,2 Prozent. Wie aus dem in Berlin vorgelegten Frühjahrsgutachten weiter hervorgeht, erwarten die Ökonomen für 2019 ebenfalls eine Steigerung zur ihrer Herbst-Voraussage, nämlich um 0,2 Punkte auf 2,0 Prozent.

Saudi-Arabien und Russland sprechen über Zukunft des Ölpaktes

Saudi-Arabien und Russland haben vor etwa 18 Monaten einen riskanten Ölmarktvertrag geschlossen und sich darauf geeinigt, die Produktion zu drosseln, um die Preise anzuheben. Es hat funktioniert. Ein Überangebot an gelagertem Öl, das dazu beitrug, die Preise unter Kontrolle zu halten, ist fast verschwunden, und das internationale Rohöl wird mit über 70 Dollar pro Barrel gehandelt. Nun müssen sich die beiden Ölschwergewichte noch über das weitere Vorgehen einigen. Vertreter aus beiden Ländern werden sich an diesem Wochenende in Dschidda, Saudi-Arabien, treffen.

EZB: Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Februar

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Februar gesunken, wobei es erneut zu hohen Kapitalexporten über Direkt- und Portfolioinvestitionen kam. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) verringerte sich der Leistungsbilanzüberschuss saisonbereinigt auf 35,1 (Vormonat: 39,0) Milliarden Euro. Der Überschuss in der Handelsbilanz sank auf 27,9 (29,0) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 193,8 (196,5) Milliarden Euro zurückgingen und die Einfuhren auf 165,9 (167,5) Milliarden Euro.

Schwacher Einzelhandel in Großbritannien bremst Wachstum

Wegen einer Schlechtwetterperiode sind in Großbritannien die Einzelhandelsumsätze im März eingebrochen, was die Anzeichen für einen schwachen Start der Wirtschaft im ersten Quartal verstärkt. Die Einzelhandelsumsätze fielen um 1,2 Prozent im Vergleich zum Februar, teilte das Statistikamt mit. Ökonomen hatten ein Plus von 0,8 Prozent erwartet.

Politikinstitut: Status britischer Bürger in EU nach Brexit weitgehend ungeklärt

Der künftige Status der in der EU lebenden Briten nach dem Brexit ist laut einem Brüsseler Thinktank bislang weitgehend ungeklärt. In vielen Ländern seien die Planungen zu dieser Frage noch nicht angelaufen, zudem herrsche Unklarheit über die Zuständigkeiten für die britischen Bürger, erklärte das Migration Policy Institute Europe (MPI). Zahlreiche in der Europäischen Union lebende Briten könnten sich deshalb nach dem Brexit ohne legalen Aufenthaltsstatus wiederfinden.

EU kommt Trump in Handelspolitik entgegen

Die Europäische Union feilt an einem Handelspakt, der - so die Hoffnung - die Streitigkeiten mit dem Weißen Haus beendet und die Zölle auf Stahl und Aluminium endgültig abwendet, die in zwei Wochen in Kraft treten könnten. Im Zentrum des Paktes steht eine kleine, vereinfachte Version der Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). TTIP war unter US-Präsident Barack Obama verhandelt, aber nie verabschiedet worden.

Deutscher Finanzsektor erwartet Eskalation des Handelskonflikts

Der deutsche Finanzsektor erwartet nach Erkenntnissen des Frankfurter Centers for Financial Studies (CFS) eine Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Wie das CFS im Ergebnis einer Umfrage unter den deutschen Finanzinstituten mitteilte, waren sich 75 Prozent der Befragten darüber einig.

Unionsfraktions-Vize: Europa hat schon viel deutsches Geld bekommen

Unmittelbar vor dem Besuch des französischen Staatschefs Emmanuel Macron in Berlin hat sich Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) noch einmal gegen zusätzliche Zahlungen für schwächere Euro-Länder gestellt. "Europa hat finanziell schon eine Menge gekriegt", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. Deutschland sei nicht zu geizig. Als Beispiel nannte er die Milliardenkredite für Griechenland, die in den vergangenen Jahren geflossen sind.

