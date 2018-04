Sky steht im Zentrum einer Bieterschlacht zwischen Twenty-First Century Fox und Disney sowie Comcast, ist für die Zukunft aber gut aufgestellt.

Der britische Bezahlsender Sky bringt sich mit einem Umsatz- und Gewinnplus für eine komplizierte Übernahmeschlacht in Stellung. In den neun Monaten bis Ende März stieg der Gewinn um zehn Prozent auf umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Der Bezahlsender steht im Zentrum einer Bieterschlacht zwischen Rupert Murdochs Medienimperium Twenty-First Century Fox ...

Den vollständigen Artikel lesen ...