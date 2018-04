Der Danske Bank Chefanalyst Arne Rasmussen wirft einen Blick auf die Aussichten der norwegischen Krone. EUR/NOK Analyse "Was die NOK anbetrifft so ist festzuhalten, dass wir uns dem Beginn der norwegischen Dividendensaison nähern. Dies ist in der Regel eine Periode des Netto NOK Verkaufs. Isoliert betrachtet ist die NOK kurzfristig anfällig für Gewinnmitnahmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...