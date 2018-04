Die Maßnahme klingt banal, soll aber große Wirkung entfalten. London verbannt Wegwerf-Produkte aus Kunststoff, um die Umwelt zu schützen.

London will ernst machen mit einem Verbot von Plastikhalmen und anderen Wegwerf-Produkten aus Kunststoff. Noch in diesem Jahr solle mit Konsultationen dazu begonnen werden, erklärte die britische Regierung am Donnerstag zum Auftakt des Commonwealth-Treffens in London.

Das Verbot könnte Medienberichten zufolge in England bereits im kommenden Jahr in Kraft treten. In Schottland ist eine ähnliche Maßnahme in Planung.

In Großbritannien werden laut ...

