BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor ihrer Amerika-Reise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Willen bekundet, auch schwierige Themen bei US-Präsident Donald Trump anzusprechen. "Wir haben eine Zeit, in der es Differenzen gibt, und diese Differenzen werden wir natürlich miteinander besprechen", sagte Merkel beim Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Donnerstag in Berlin. Sie reise aber vor allem nach Washington, um den Wert der transatlantischen Partnerschaft zu betonen. Diese sei "ein großer Schatz".

Merkel wird am Freitag nächster Woche von Trump empfangen. Macron ist bereits am Montag zu Gast im Weißen Haus. Der Franzose erklärte, angesichts der US-Handelsbarrieren würden er und Merkel bei Trump auf die Einhaltung der WTO-Regeln drängen.

