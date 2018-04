Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Die jüngste Veranstaltung

der Drug Information Association (DIA) (http://www.diaglobal.org/)

verspricht ein denkwürdiges Ereignis zu werden. Über 1000 Delegierte

werden sich auf den Weg in die Schweiz machen, um an der DIA Europe

2018 (https://www.diaglobal.org/en/flagship/euromeeting)

teilzunehmen. Es handelt sich um ein einzigartiges Treffen, das die

gesamte Wertschöpfungskette im Gesundheitsbereich umfasst, angefangen

bei Richtlinien und Bestimmungen bis hin zu F&E, Marketing und

Zugänglichkeit. Hinzu kommt, dass die diesjährige Veranstaltung den

30-jährigen Jahrestag des DIA EuroMeetings markiert und sich

aufgrundessen 250 Sprecher aus über 40 Ländern zahlreichen Themen wie

unter anderem Big Data, Patientenzugang, Medizintechnik und

klinischer Forschung widmen werden.



Was: Besuchen Sie AMPLEXOR

(https://www.amplexor.com/lifesciences/en.html)

Life Sciences (https://www.amplexor.com/lifesciences/en.html)

auf der

bevorstehenden DIA

Europe 2018, ein Forum,

das mit dem Ziel, neue

Arbeitsmethoden und

innovative Lösungen für

Patienten zu

erarbeiten, aktuelle

und dringende Fragen

innerhalb der Branche

bespricht. Ranghohe

Delegierte aus der

gesamten

Pharmaforschungsbranche

werden anwesend sein,

unter anderem

Repräsentaten von über

20 Gesundheitsbehörden

weltweit, um die

Gleichberechtung und

reibungslose

Zusammenarbeit

sämtlicher

Interessensvertreter zu

gewährleisten.

DIA Europes

Plakatprogramm wird

Schlüsselthemen im

e-Poster-Bereich

präsentieren, der sich

Erdgeschoss-Foyer

außerhalb der

Vortragsräume Lima und

Kairo befindet. Romuald

Braun, Vizepräsident

von AMPLEXOR und tätig

in den Bereichen

Strategie und

Biowissenschaften, wird

am Mittwoch, dem 18.

April um 15:27 Uhr

einen Vortrag zum Thema

"Turn Compliance into

Value - Decrease

Complexity, Increase

Compliance and Reduce

Total Costs of

Ownership of Your Next

RIM", halten.

Sämtliche Vorträge

werden im Innovation

Theatre in der

Veranstaltungshalle

stattfinden.

Aufgrund des

umfangreichen und

diversen

Expertenaufmarsches,

der an der DIA Europe

2018 vertreten sein

wird, ist es AMPLEXOR

Life Sciences möglich,

sein fundiertes Wissen

im Bereich der

Biowissenschaften

weiterzugeben. Dank

jahrzehntelanger

Zusammenarbeit mit den

branchenweit größten

Namen verfügt AMPLEXOR

Life Sciences über ein

breites Portfolio an

Produkten und Diensten,

von denen vielfach

profitiert weden kann.

Dies beginnt mit der

Verwaltung von durch

Unternehmensvorgaben

geregelter Inhalte und

setzt sich mit dem

Erreichen und

Beibehalten weltweit

gesetzlicher Auflagen

fort.

Wann: 17. - 19. April 2018

Wo: Congress Center Basel

Messeplatz 21, 4058

Basel, Schweiz



Während der dreitägigen Veranstaltung werden Ihnen AMPLEXOR Life

Sciences-Experten an Stand #39 zur Verfügung stehen, um Ihnen

Insider-Tipps und Lösungen zu bieten, damit Sie sich den

Herausforderungen Ihres Unternehmens stellen können.



Weitere Informationen über die AMPLEXOR Life Sciences-Produktreihe

und Dienste finden Sie hier

(http://www.amplexor.com/corporate/en/industries/life-sciences.html).



Über AMPLEXOR Life Sciences



AMPLEXOR Life Sciences unterstützt Unternehmen aus den Bereichen

Pharmatechnik, Medizintechnik und Biotechnologie bei der

Produkteinführung und raschen Erschließung neuer Märkte. Die

bewährten Lösungen sowie Fach- und Geschäftsdienste des Unternehmens

fördern die Erstellung und Bereitstellung beständigen, konformen,

qualitativ hochwertigen und weltweit relevanten Inhalts - sowohl

physischer als auch digitaler Natur.



Seit über 25 Jahren steht AMPLEXOR Life Sciences

Arzneimittelproduzenten, Herstellern medizinischer Ausrüstungen sowie

Biotechnologie-Unternehmen mit seinen Diensten erfolgreich zur Seite.

Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.amplexor.com/lifesciences.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/553375/AMPLEXOR__Logo.jpg



Originaltext: AMPLEXOR Life Sciences

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064221

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064221.rss2



Pressekontakt:

Sherri Hughes-Smith

Segment Marketing Director

AMPLEXOR Life Sciences

sherri.hughes-smith@amplexor.com

(720) 557-0027