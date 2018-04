In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im April überraschend aufgehellt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg von 22,3 Punkten im Vormonat auf 23,2 Punkte, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten stattdessen einen Rückgang auf 21,0 Punkte erwartet.

Der Philly-Fed-Index misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia. Ein Wert über null Punkten deutet auf eine Expansion der Wirtschaftsaktivität hin, ein Wert unter null signalisiert einen Rückgang./tos/bgf/men

