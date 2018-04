(Berichtigt wurde im zweiten Absatz, erster Satz, dass Takeda den Großteil des Kaufpreises in eigenen Aktien rpt eigenen Aktien bezahlen will.)

DUBLIN/OSAKA (dpa-AFX) - Der japanische Pharmakonzern Takeda will seinen irischen Rivalen Shire übernehmen - und trifft bei den Iren auf Widerstand. Die Japaner wollen für jede Shire-Aktie insgesamt 46,50 britische Pfund bieten, wie sie am Donnerstag in Osaka mitteilten. Damit wäre ihnen das irische Unternehmen insgesamt 42,4 Milliarden britische Pfund (48,8 Mrd Euro) wert. Die Iren wiesen die Offerte laut Takeda zurück. Die Gespräche gingen nun weiter, hieß es. Allerdings betonten die Japaner, sie würden bei den Bedingungen für eine Übernahme Disziplin bewahren.

Bezahlen wollen die Japaner die Shire-Anteile laut dem abgelehnten Gebot zum kleineren Teil in bar und den Großteil in neuen eigenen Aktien. Das irische Unternehmen ist an der Londoner Börse gelistet. Nach den Nachrichten am frühen Nachmittag legte der Shire-Kurs dort zuletzt um 4,95 Prozent auf 3940 Pence zu.

Takeda hatte bereits Ende März ein Interesse an Shire bestätigt. Der Kurs der Shire-Papiere war damals stark gestiegen. Zum Vergleich: Davor hatten sie weniger als 3100 Pence gekostet./stw/men

ISIN JE00B2QKY057 JP3463000004

AXC0207 2018-04-19/14:43