Die Zahlen sprechen für sich: Netto verdiente der Konzern nach eigenen Angaben vom Vorabend im abgelaufenen Quartal 1,63 Mrd. US-Dollar. Das sind gut 30 Prozent mehr, als auf Vorjahressicht. Aber auch bei Ergebnis je Anteilsschein fiel sehr viel höher aus als, von Analysten zuvor erwartet wurde. Die Gesamteinnahmen legten um zwölf Prozent, auf 9,72 Mrd. US-Dollar zu. Besonders von der robusten Konjunktur in den USA profitierte das Unternehmen, US-Verbraucher gaben wegen der starken Wirtschaft mehr Geld aus. Und da die Wirtschaft in den USA und weltweit auf Hochtouren läuft, dürften die Gewinne in den folgenden Quartalen weiter sprudeln.

Starke Konsumausgaben treiben Gewinne in die Höhe

Technisch entkamen die Aktien von American Express bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr nur knapp einem größeren Verkaufssignal durch einen Bruch der 200-Tage-Durchschnittslinie. Dies konnte jedoch jedes Mal abgewendet werden, sodass darauf ...

