Autoreifenonline.de präsentiert vom 29. Mai bis 1. Juni 2018 auf der Tire Cologne, Halle 6.1, Stand E 30, sein partnerschaftliches Handelsmodell.

Delticom AG/Autoreifenonline.de. Der Onlineshop für Geschäftskunden von Europas größtem Online-Reifenhändler Delticom, Autoreifenonline.de, präsentiert auf der diesjährigen Tire Cologne sein partnerschaftliches Handelsmodell, das auf die Verbindung von Online- und Offlinehandel setzt. Vom 29. Mai bis 1. Juni 2018 erfahren Messebesucher, auf welche Weise etwa Kfz-Werkstätten oder stationäre Reifenhändler am wachsenden Internethandel teilhaben können, ohne dabei ihre Unabhängigkeit aufgeben zu müssen. Denn Autoreifenonline.de bietet ausgezeichnete Einkaufskonditionen mit hoher Flexibilität für Geschäftskunden. Es gibt keine Vorgaben für Mindestumsätze oder den Vertrieb bestimmter Marken. Vertragskosten oder Provisionen fallen nicht an. Nutzung und Bestellung sind völlig kostenlos. Kunden profitieren von einem umfassenden Sortiment an Pkw-, Lkw- und Motorradreifen sowie ganzjährig hohen Verfügbarkeiten dank Delticoms eigener Lagerhaltung und internationaler Logistikkompetenz. Dadurch können auch speziellere Nachfragen flexibel bedient werden, ohne dass eigene Bestände dafür vorgehalten werden müssen ein Plus gerade für kleine und mittlere Werkstätten ohne große eigene Lagerkapazitäten.

Auch das Servicepartner-Konzept bietet Kunden von Autoreifenonline.de zukunftssichere Perspektiven: Als registrierter Service- und Montagepartner profitieren Werkstätten und Kfz-Betriebe direkt vom Onlinehandel der Delticom B2C-Shops wie ReifenDirekt.de und Tirendo. Für jede Bestellung in diesen Shops wird die Lieferung an Montagepartner vor Ort angeboten denn nicht jeder Kunde, der seine Reifen im Internet bestellt, möchte sie auch selbst montieren. Dadurch können Werkstätten ihre Endkundenreichweite effektiv erhöhen und sich mit zusätzlichen Services Chancen auf Anschlussgeschäfte sichern. Allein in Deutschland kooperiert Autoreifenonline.de mit über 9.000 Servicepartner-Werkstätten.

"Wir sind uns sicher, dass stationärer und Online-Handel erfolgreich zusammenarbeiten und voneinander profitieren können", sagt Andreas Faulstich, Leiter Delticom B2B. "Mit unserem fairen und partnerschaftlichen Handelsmodell wollen wir unsere Händlerkunden dabei unterstützen, ihre Chancen optimal zu nutzen. Interessierte machen sich am besten selbst ein Bild in Halle 6.1 am Stand E 30. Wir freuen uns auf Ihren Besuch."

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

