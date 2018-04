Denn etwas Spannung soll bis zur Verleihung der Swiss Print Awards 2018 am Abend des 5. Juni 2018 im Zunfthaus zur Waag in Zürich bleiben. So viel verriet der Veranstalter aber vorab: Insgesamt wurden 52 Arbeiten zum eingereicht.

24 schafften es nach der Vorjurierung in die Endrunde und damit in die engere Wahl um die Preisträger in den Rubriken Akzidenzen, Publikationen und Verpackungen.

Vorauswahl unumgänglich

Die große Anzahl eingereichter Arbeiten machte eine Vorjurierung unumgänglich, bei der

zwangsläufig einige Arbeiten ausschieden. Dies waren aber laut Jury nicht etwa mangelhafte Drucksachen, sondern sauber produzierte Arbeiten, denen es vielleicht nur an der spritzigen Idee,

an etwas Originalität oder an der Stimmigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...