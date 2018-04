Die Frauenministerin bedient sich in ihrem Gleichstellungs-Kampf bei dem, was sie von arabischen Gangs in Berlin-Neukölln gelernt hat.

Mit den Weisheiten, die Franziska Giffey als Bürgermeisterin des Berliner Problem-Bezirks Neukölln erlangt hat, will sie nun als Bundesfrauenministerin der Frauenquote mehr Nachdruck verleihen. "In Neukölln habe ich immer gesagt: Wenn Du Regeln hast, ist das gut. Die musst Du aber auch durchsetzen", sagte die SPD-Politikerin am Mittwochabend in Berlin vor einigen hundert Frauen und einigen Männern beim Forum der Organisation FidAR (Frauen in die Aufsichtsräte e.V.).

"Sicherheit und Ordnung auch an diesem Punkt" forderte Giffey mit Blick auf die Gleichstellungspolitik.

Die SPD-Politikerin lobte den Erfolg der gesetzliche Frauenquote: "Die feste Quote gilt. Sie wirkt." Aktuell liege der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der betroffenen Unternehmen bei 30,4 Prozent. Doch Giffey beklagte, dass die Quote nur in ihrem unmittelbaren Geltungsbereich wirke. "Wir haben mitten in der Wüste einen Brunnen gebohrt", sagte die Bundesfrauenministerin. Jetzt sei es dort grün, Wasser fließe. "Aber drum herum ist weiter Wüste", betonte Giffey.

In Deutschland gilt seit 2016 für die Aufsichtsräte von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen eine verbindliche Geschlechterquote in Höhe von 30 Prozent. Sie betrifft derzeit rund 100 Unternehmen und muss im Zuge der Neubesetzung von Aufsichtsratsposten umgesetzt ...

