=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen 00:45 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Joseph M. Katz Graduate School of Business, Pittsburgh 07:30 DE/Bundestag, Rechts- und Digitalausschuss, Anhörung von Facebook-Cheflobbyist Kaplan, Berlin 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q, Windsor *** 09:20 DE/Serviceware SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 11:00 DE/Schaeffler AG, HV, Nürnberg 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston *** 13:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Scholz, Washington *** 15:40 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Graaskamp Center Spring Board Conference, Chicago *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) PROGNOSE: -0,3 zuvor: +0,1 *** 18:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure, Washington 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Indiens Premierminister Modi, Berlin *** - SA/Opec, Treffen des gemeinsamen Ausschusses zur Überwachung der Förderkürzungen (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), Dschidda *** - US/Weltbank und IWF, Beginn Frühjahrstagung (bis 22.4.), Washington - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Portugal (Moody's und DBRS), Slowenien (DBRS), Tschechien (Moody's), Ukraine (S&P), Zypern (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2018 08:57 ET (12:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.