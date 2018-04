Führender Hersteller diskreter Halbleiterbauelemente refinanziert sich mit Unterstützung globaler Großbanken

Nexperia, der weltweit führende Anbieter von diskreten, logischen und MOSFET-Bausteinen, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Refinanzierung seines bestehenden Kreditrahmens über vorrangige Kreditfazilitäten mit einem Gegenwert von 800 Millionen US-Dollar bekannt. Dabei handelt es sich zu einem wesentlichen Teil um eine revolvierende Kreditvereinbarung. Der Erlös wird zur Refinanzierung bestehender ausstehender Schulden und für Investitionen zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums verwendet.

Die Fazilitäten wurden von der Bank of America Merrill Lynch und HSBC als Global Coordinators arrangiert und von einer Gruppe von neun globalen Banken syndiziert. Die Refinanzierung wird von JAC Capital und Wise Road Capital, den beiden Hauptaktionären von Nexperia, voll unterstützt und bietet ein flexibles Finanzierungspaket zu sehr attraktiven Konditionen, um das weitere Wachstum von Nexperia zu unterstützen.

Frans Scheper, CEO von Nexperia, kommentierte: "Dies ist das erste Mal, dass Nexperia als unabhängiges Unternehmen an die Finanzmärkte herangetreten ist, daher sind wir mit der begeisterten Resonanz sehr zufrieden. Die Refinanzierung der ausstehenden Schulden wird zu erheblichen Einsparungen führen und uns mehr Flexibilität geben, während der zusätzliche Kredit uns in die Lage versetzen wird, unsere Ambitionen mit Investitionen in neue Anlagen und Fertigungstechnologien ohne Einschränkung zu verfolgen."

Nexperia ist ein in den Niederlanden ansässiger, globaler Hersteller von diskreten Halbleiterbauelementen. Nach der kürzlichen erheblichen Erweiterung seiner Montage- und Testanlage in Guangdong in China investiert das Unternehmen nun in die Erweiterung seiner Kapazitäten und seine globale Präsenz.

Über Nexperia

Nexperia, die frühere Standardproduktsparte von NXP, ist ein spezialisierter, weltweit führender Hersteller von diskreten Halbleitern, logischen Bauteilen und MOSFETs. Das Unternehmen wurde Anfang 2017 unabhängig. Mit einem Schwerpunkt auf Effizienz stellt Nexperia gleichbleibend zuverlässige Halbleiterkomponenten in hohen Stückzahlen her: über 90 Milliarden Stück pro Jahr. Sein umfangreiches Portfolio erfüllt auch die strengen Anforderungen der Automobilindustrie. Die in seinen Fertigungsanlagen hergestellten, branchenführenden Miniaturpakete vereinen Leistungsfähigkeit und thermische Effizienz mit herausragender Qualität.

Seit über 50 Jahren beliefert Nexperia die größten Unternehmen der Welt und beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter in Asien, Europa und den USA. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches IP-Portfolio und ist nach ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 und OHSAS18001 zertifiziert.

Nexperia: Effizienz siegt.

