Der Lieferdienst Delivery Hero will seinen Aufsichtsrat künftig auch mit Arbeitnehmervertretern besetzen. Damit soll der Streit mit der Belegschaft geschlichtet werden.

Die Fahrradkuriere des Berliner Essenslieferant Delivery Hero können zukünftig in den Aufsichtsrat einziehen. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll die Aktiengesellschaft bis Ende des Jahres in eine Societas Europaea (SE) umgewandelt werden.

Im Zuge dieses Prozesses habe sich Delivery Hero mit dem "Besonderen Verhandlungsgremium" über die zukünftige Mitbestimmung geeinigt. Der Aufsichtsrat der SE wird demnach sechs Mitglieder haben, von denen drei aus den Reihen der Arbeitnehmer kommen sollen. Zudem sollen mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...