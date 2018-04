Liebe Trader,

Seit Mai letzten Jahres steckt die Aktie von Air Liquide übergeordnet noch in einem intakten Abwärtstrend fest und fiel von 115,50 auf ein Verlaufstief von 97,16 Euro Anfang dieses Jahres zurück. Nach einem mehrfachen Test dieser Unterstützung hat sich inzwischen eine Seitwärtsbewegung mit einem oberen Widerstandsniveau von grob 103,90 Euro eingestellt. Zuletzt gelang es jedoch schon einmal den EMA 50 (blau) auf Tagesbasis bei 101,90 Euro zu überwinden und an die obere Handelsspanne anzusteigen. Doch noch müssen sich Marktteilnehmer ein klein wenig gedulden, bevor ein mittelfristiges Kaufsignal aufgestellt wird. Ein Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie (rot) eröffnet zwar Aufwärtspotenzial, jedoch nur bis zur federführenden Abwärtstrendlinie. Aber schon dieser kleine Kursanstieg kann über eine entsprechend gehebelte Position eine ordentliche Rendite einbringen und eignet sich hervorragend für den Aufbau von sehr kurzfristigen Long-Strategien.

Long-Chance:

Über ein sehr kurzfristiges Investment in entsprechende Long-Instrumente kann auf einen Kursanstieg zunächst an 107,50 Euro gesetzt werden. Aber erst darüber wird ein weiterer Kursanstieg an 111,50 Euro favorisiert, wodurch eine nicht geringe Renditechance entstünde. Ein Stop sollte aber hier nicht fehlen und ist für beide Szenarien noch unter dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 um 101,90 Euro anzusetzen. Solange aber der EMA 200 auf Tagesbasis unberührt bleibt, sind kurzfristige Rücksetzer auf glatt 100,00 Euro durchaus noch möglich. Darunter sollte es schließlich zurück an die Jahrestiefs um 97,16 Euro weiter abwärts gehen. Ob dann aber die Motivation der Käufer hoch genug bleibt, um wieder in das Wertpapier einzusteigen, muss erst noch abgewartet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 103,95 Euro

Kursziel: 107,50 / 111,50 Euro

Stop: < 101,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,05 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Air Liquide S.A.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 103,25 Euro; 15:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.