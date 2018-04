Seit der jüngsten Sanktionsrunde sucht Russland nach Vergeltungsmaßnahmen. Doch die meisten Optionen, etwa ein Exportverbot für den Rohstoff Titan, würden dem Land selbst mehr schaden als dem Westen.

Immer wenn die Mächtigen in Russland zeigen wollen, dass auch sie den Westen mit Sanktionen treffen können, kommt diese sperrige Abkürzung ins Spiel. VSMPO-AVISMA heißt die vermeintliche Wunderwaffe, von der nun wieder in russischen Zeitungen die Rede ist. Denn seit Donald Trump vor gut anderthalb Wochen empfindliche Sanktionen gegen eine Reihe von Oligarchen und den Aluminiumriesen Rusal verhängte, ist in Moskau der Wunsch nach Vergeltung mal wieder besonders groß. Zu empfindlich wurden die Finanzmärkte und die Währung des Landes getroffen.

Dabei steht VSMPO-AVISMA nicht etwa für ein ausgeklügeltes Militärsystem, sondern ist der Name eines Kronjuwels der russischen Metallbranche. Der Konzern ist nach eigenen Angaben der weltgrößte Hersteller von Titan-Produkten. Ein Großteil davon geht als Export ins Ausland. Ein Exportverbot für die USA würde die dortige Wirtschaft empfindlich treffen, so das Kalkül jener, die nun ein Exportverbot für die Produktion des Unternehmens ins Feld führen.

Seit Tagen kursieren unterschiedliche Vorschläge, wie Russland auf die Sanktionen der USA antworten könnte. Meist mit besonderer Verve vorgetragen von Abgeordneten der Duma. So empfahl Pjotr Tolstoj von Putins Kreml-Partei "Einiges Russland" seinen Landsleuten, auf US-Medikamente zu verzichten und stattdessen auf Heilkräuter wie Weißdorn zu setzen. Ein anderer Vorschlag lautete, die Geltung von Markenschutzrechten für Waren amerikanischer Hersteller auf russischem Territorium auszusetzen. Anfang der Woche haben alle Dumaparteien einen fraktionsübergreifenden Gesetzesvorschlag eingebracht, wonach die Regierung weitgehende Möglichkeiten bekommen soll, Gegensanktionen einzuführen.

Doch wenn im Inland vor allem ein mögliches Verbot von Arzneimittelimporten auf Empörung stieß, sorgte die Idee des Titan-Embargo, die ebenfalls im Gesetzesentwurf landete, auch ...

