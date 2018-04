In Berlin suchen Angela Merkel und Emmanuel Macron eine gemeinsame Linie für die EU-Reform. Über Absichtserklärungen kommen die Staatschefs nicht hinaus - und gefährden so die Ökonomie der EU.

Der Ort, an dem Angela Merkel an diesem Donnerstagmittag Emmanuel Macron empfängt, ist natürlich ein Symbol. Ein riesiges Gerüst umhüllt das Humboldt-Forum, dieses Bauprojekt gelegen inmitten in der Hauptstadt zwischen Dom und Auswärtigem Amt. Eine einzige große Baustelle - und ein noch immer umstrittenes Projekt. Hier treffen sich Merkel und Macron, um anschließend einen Plan zu entwerfen für die Zukunft der EU, denn auch daran wird ja noch gebaut.

Auf der einen Seite steht Emmanuel Macron. Angetreten als frischer, ehrgeiziger EU-Reformer, droht dem Franzosen gerade ein wenig die Puste auszugehen. Macron braucht Luft und benötigt dringend einen Erfolg. Auf der anderen Seite: Angela Merkel. Die angeschlagene Kanzlerin muss den Verdruss ihrer Fraktion auffangen und Macron gleichzeitig bei Laune halten. Das ist Merkels Dilemma.

Als die beiden Staatschefs nach dem Rundgang über die Schloss-Baustelle vor die Kameras treten, folgen diplomatische Formeln und Absichtserklärungen. "Wir brauchen eine offene Debatte und am Schluss die Fähigkeit zum Kompromiss", erklärt Merkel. Bis Mitte des Jahres, so kündigt die Kanzlerin an, solle ein deutsch-französischer Kompromiss für die EU-Reform stehen. Macron betont, dass Europa an einer Wegscheide stehe. ...

