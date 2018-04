EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat die Unions-Bundestagsfraktion zu Kompromissbereitschaft bei den Verhandlungen über die EU-Finanzen aufgefordert. Oettinger sagte am Donnerstag in Berlin, man müsse die Reformpläne der EU-Kommission und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nicht umfassend unterstützen. "Aber sie nicht zu diskutieren, nicht Kompromissbereitschaft zu haben und nicht zur Einigung zu kommen, wäre falsch. Deswegen ist unsere Bitte an alle Beteiligten, gerade auch in Berlin, diese Vorschläge nicht zu skelettieren."

Oettinger sagte: "Wir sind jetzt auf dem Höhepunkt unserer europäischen und deutschen ökonomischen Leistungskraft. Stärker waren wir nie und stärker werden wir nicht mehr. Jetzt ist es Zeit, die Wirtschafts- und Währungsunion und damit die Eurozone wetterfest zu machen." Nach der Krise sei vor der Krise. In Europa könnte es in den nächsten Jahren zu einer Eintrübung der wirtschaftlichen Lage sowie einer Verteuerung von Krediten und höheren Zinsen kommen. Dies könne in Teilen Europas zu einer Rezession führen. "Dafür müssen wir besser vorbereiten, als wir es 2007 und 2008 gewesen waren."

Europa müsse aus der Schulden- und Finanzkrise Lehren ziehen. Bis zur Europawahl im nächsten Frühjahr sollte die Wirtschafts- und Währungsunion unter einer starken deutschen Mitwirkung vollendet werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten am Donnerstag nach einem Treffen in Berlin betont, trotz inhaltlicher Differenzen zur EU-Reform bald gemeinsame Vorschläge für eine Wiederbelebung Europas zu präsentieren.

In der Union gibt es starke Vorbehalte etwa zur Weiterentwicklung des Euro-Rettungsschirms ESM zum europäischen Währungsfonds. Es gibt die Sorge, dass das Parlament bei wichtigen und für den deutschen Haushalt teuren Entscheidungen außen vor gelassen werden könnte. Auch zu einer EU-Einlagensicherung gibt es zum Teil massive Kritik./hoe/DP/edh

AXC0241 2018-04-19/16:01